Da ieri e fino alla partita con la Cremonese Squadra blindata | tutti in ritiro Kean torna oggi Piccoli si scalda

Da ieri, la Fiorentina ha avviato un ritiro blindato in vista della partita contro la Cremonese, prevista domenica al Franchi. La squadra si è concentrata completamente sugli aspetti tattici e fisici, con Kean che ritorna oggi in gruppo e Piccoli che si sta preparando per eventuali impieghi. La scelta di porte chiuse fino alla sfida sottolinea l’importanza di questo momento, in un percorso volto a preparare al meglio la gara fondamentale.

Scatta il bunker viola. Dal pomeriggio di ieri, giorno del primo allenamento del nuovo anno, la Fiorentina ha deciso di cambiare marcia e di farlo nel modo più netto possibile: ritiro immediato e porte chiuse fino a domenica, quando al Franchi andrà in scena la delicatissima sfida con la Cremonese. Una scelta forte, imposta dalla società, ma che ha trovato la piena condivisione di Paolo Vanoli e di tutto lo spogliatoio. Il precedente con l'Udinese, per certi versi traumatico, è servito se non altro da lezione. Da qui la decisione di "sparire" al Viola Park, isolandosi da ogni rumore esterno per ritrovare compattezza, concentrazione e quell'attenzione ai dettagli che nelle ultime settimane è quasi sempre mancata.

