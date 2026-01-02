A partire dal 6 gennaio 2026, PlayStation Plus offre una selezione di nuovi giochi, tra cui titoli come Epic Mickey e Need for Speed. L'abbonamento consente di accedere a queste nuove aggiunte fino al 2 febbraio dello stesso anno, ampliando l’offerta per gli utenti. Questa novità rappresenta un’opportunità per esplorare diversi generi e continuare a godere di contenuti aggiornati nel catalogo PlayStation Plus.

(Adnkronos) – Sony ha annunciato i nuovi giochi inclusi con l'abbonamento a PlayStation Plus, che saranno disponibili per il riscatto a partire dal 6 gennaio 2026 e rimarranno in catalogo fino al prossimo 2 febbraio. L’offerta mensile si apre con Core Keeper, un’avventura sandbox mineraria che permette di esplorare caverne sotterranee in sessioni singole o . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Mickey vs Winnie: rilasciato il teaser del crossover horror più disturbante del 2026

Leggi anche: Mickey 17 debutta in prima TV: il film con Robert Pattinson da stasera su Sky Cinema

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

PS Plus Essential: Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed e Core Keeper sono i giochi di gennaio; PlayStation Plus: Need for Speed Unbound, Epic Mickey e Core Keeper arrivano il 6 gennaio; I membri PlayStation Plus riceveranno Need for Speed ed Epic Mickey gratuitamente a gennaio; PS Plus, i giochi di gennaio 2026, con Need For Speed Unbound.

Da Epic Mickey a Need for Speed, parte il 2026 di PlayStation Plus - Sony Interactive Entertainment ha ufficializzato la selezione dei titoli che inaugureranno l’anno per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential, puntando su un mix di sandbox, nostalgia e ve ... msn.com