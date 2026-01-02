Da Elisabetta II a Laura Mattarella quando la moda diventa politica L’analisi di Gnoli

La moda delle figure pubbliche di rilievo, come Elisabetta II e Laura Mattarella, va oltre l’estetica, assumendo un ruolo simbolico e politico. In un contesto in cui l’immagine è parte integrante della comunicazione istituzionale, capire come l’abbigliamento e lo stile influenzino il messaggio trasmesso rappresenta un elemento chiave per interpretare il linguaggio del potere odierno. L’analisi di Gnoli approfondisce questa connessione tra moda e politica.

Nel linguaggio del potere contemporaneo l'immagine non è un elemento accessorio, ma una componente strutturale della comunicazione politica. In un contesto dominato dalla visibilità e dalla circolazione incessante delle immagini, l'abito diventa un dispositivo narrativo immediato, capace di sintetizzare valori, identità e posizionamenti ideologici. La moda, da una prospettiva sociologica e comunicativa, non è mai neutra ma diventa un linguaggio simbolico che racconta il potere prima ancora che esso venga esercitato. Anche se questa consapevolezza appare contemporanea, le sue origini sono più antiche.

