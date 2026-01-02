Da 60 anni commerciano pigmenti Il segreto della famiglia Aprochimide

Da oltre 60 anni, la famiglia Aprochimide si dedica al commercio di pigmenti, mantenendo un impegno costante per la qualità e l'innovazione. La loro filosofia si basa su un miglioramento continuo, applicato con rigore sin dal primo anno di attività. Un approccio che ha permesso di consolidare la loro esperienza e affidabilità nel settore, offrendo prodotti di alta qualità e un servizio affidabile nel tempo.

Ogni anno, un passo avanti, un qualcosa che porti a un miglioramento generale. Una “filosofia“ applicata scrupolosamente dall’anno della fondazione, 60 anni fa. Dapprima da Maggiorino Sadino, fondatore di Aprochimide, mancato nel 2014. In seguito dai figli Claudio e Marco Sadino, rispettivamente presidente del consiglio d’amministrazione e amministratore delegato. Ora siamo al momento alla terza generazione: Lorenzo, 24 anni, figlio di Claudio, una laurea triennale in Economia e Commercio all’Università Cattolica, una specializzazione in management ottenuta al termine di un master a Madrid, sta imparando come si diventa imprenditore in presa diretta: cioè lavora a tempo pieno in azienda, a stretto contatto col padre e lo zio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

