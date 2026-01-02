HBO Max arriverà in Italia il 13 gennaio 2026, portando una selezione di serie di qualità. In vista del lancio, la piattaforma ha condiviso un breve video che presenta alcune delle produzioni in esclusiva, tra cui titoli come House Of The Dragon, I Soprano, Sex & The City, True Detective, Friends e The Big Bang Theory. Questa offerta promette contenuti di livello per gli appassionati di serie televisive.

HBO Max, lo sappiamo, arriverà in Italia il 13 gennaio 2026, e nei fan l’attesa freme da tempo: ora, la piattaforma streaming di Warner ha rilasciato un breve promo introduttivo che presenta alcune delle serie disponibili in esclusiva al lancio: tra i contenuti ufficialmente confermati troviamo House Of The Dragon, I Soprano, Sex & The City, True Detective, Friends e The Big Bang Theory (queste ultime non sono HBO, ma sono comunque prodotte da Warner). Si tratta naturalmente di una minima parte dei prodotti che l’abbonato troverà in catalogo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HBO Max Italia (@hbomaxitalia) Nei mesi precedenti, si è molto parlato, in questo senso, dell’effettiva disponibilità di determinati contenuti HBO al lancio, stante il previo accordo con Sky: a quanto si apprende (citiamo un articolo di Fanpage di fine 2025) la situazione dei diritti dovrebbe seguire questo schema serie concluse e di catalogo (es. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Da 30 anni solo storie di qualità” – ecco quali serie vedremo su HBO Max in Italia! [VIDEO]

