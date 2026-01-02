Il 2026 inizia con una novità per l'Ascoli: Curado torna a disposizione di mister Tomei. Il difensore sarà disponibile per la trasferta di domani contro la Pianese, in programma alle ore 14. Questa notizia rappresenta un’opportunità importante per la squadra, che potrà contare su un elemento in più in vista della sfida di campionato.

Il 2026 si apre con una buona notizia per l’ Ascoli. Il tecnico Tomei nel match in trasferta di domani che si giocherà sul campo della Pianese (avvio ore 14.30 al Comunale di Piancastagnaio), potrà tornare a contare sul capitano Curado. L’argentino che era stato costretto a fermarsi in occasione dell’incontro di Guidonia (0-0) per poi saltare il successivo turno casalingo con il Campobasso (0-0), ha smaltito il problema fisico che lo ha aveva messo momentaneamente fuori gioco. Con il suo rientro il Picchio ritroverà un leader capace di guidare al meglio la linea difensiva, dettando i tempi e favorendo l’impostazione della manovra dal basso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Curado torna a disposizione di mister Tomei

Leggi anche: L’Ascoli vuole rialzare il suo muro. Tomei aspetta Curado e Nicoletti

Leggi anche: Spogliatoi. Mister Tomei ora sorride: "Una partita molto difficile»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Curado torna a disposizione di mister Tomei.

Curado torna a disposizione di mister Tomei - Il tecnico Tomei nel match in trasferta di domani che si giocherà sul campo della Pianese (avvio ore 14. sport.quotidiano.net