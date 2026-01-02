Cultura | ministero domenica 4 gennaio ingresso gratuito nei musei

Il 4 gennaio si rinnova l’appuntamento mensile con #domenicalmuseo, promosso dal Ministero della Cultura. In questa giornata, sarà possibile visitare gratuitamente musei, parchi archeologici, castelli, ville e giardini statali. L’iniziativa, che si svolge ogni prima domenica del mese, offre l’opportunità di scoprire e approfondire il patrimonio culturale italiano in modo accessibile e senza prenotazione.

Il 4 gennaio sarà nuovamente possibile partecipare all’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura che permette di visitare gratuitamente – ogni prima domenica del mese – musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Le visite si svolgeranno negli orari di apertura abituali e, in alcuni casi, sarà necessario prenotare l’accesso. La scorsa edizione del 7 dicembre ha registrato un totale di 247.108 ingressi. Per maggiori dettagli e per consultare l’elenco completo degli istituti aderenti all’iniziativa è possibile visitare il sito http:cultura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

