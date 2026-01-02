Cultura | ministero domenica 4 gennaio ingresso gratuito nei musei
Il 4 gennaio si rinnova l’appuntamento mensile con #domenicalmuseo, promosso dal Ministero della Cultura. In questa giornata, sarà possibile visitare gratuitamente musei, parchi archeologici, castelli, ville e giardini statali. L’iniziativa, che si svolge ogni prima domenica del mese, offre l’opportunità di scoprire e approfondire il patrimonio culturale italiano in modo accessibile e senza prenotazione.
Il 4 gennaio sarà nuovamente possibile partecipare all’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura che permette di visitare gratuitamente – ogni prima domenica del mese – musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Le visite si svolgeranno negli orari di apertura abituali e, in alcuni casi, sarà necessario prenotare l’accesso. La scorsa edizione del 7 dicembre ha registrato un totale di 247.108 ingressi. Per maggiori dettagli e per consultare l’elenco completo degli istituti aderenti all’iniziativa è possibile visitare il sito http:cultura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Domenica 7 dicembre torna #domenicalmuseo: ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura statali
Leggi anche: 'Domenica al museo', ingresso gratuito nei Musei nazionali
1 GENNAIO 2026; Musei statali aperti il 1° e il 6 gennaio, ingresso gratuito domenica 4; DOMENICA AL MUSEO | 4 GENNAIO 2026; Musei aperti a Capodanno, il 4 e il 6 gennaio 2026: cosa visitare e orari, l’elenco per Regione.
Torna #domenicalmuseo: il 4 gennaio ingresso gratuito nei siti statali, ecco quelli aperti in Liguria - La precedente edizione, lo scorso 7 dicembre, ha superato i 247 mila ingressi a livello nazionale ... telenord.it
Domenica al museo 4 gennaio 2026: ingressi gratuiti e orari in Piemonte - Domenica 4 gennaio 2026 torna la Domenica al Museo: ingresso gratuito nei musei statali del Piemonte. mentelocale.it
Domenica al museo: a Crotone ingressi gratuiti - CROTONE – Il 4 gennaio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeolog ... ilcrotonese.it
Il ministero della Cultura formalizzerà l’incarico nelle prime settimane del 2026, restituendo una direzione alla sede triestina: ecco quali sono i dossier sul tavolo - facebook.com facebook
Inizia il nuovo anno con la cultura! Il 1° gennaio musei, gallerie, aree e parchi archeologici statali saranno aperti al pubblico. Info e modalità su cultura.gov.it/feste2025-2026 Il Ministero della Cultura augura a tutti un felice anno nuovo! #MiC #museitaliani # x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.