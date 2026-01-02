Cuesta | Col Sassuolo attenzione compattezza e volontà di fare il nostro gioco

Durante la conferenza stampa di presentazione della diciottesima giornata di Serie A, Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha sottolineato l’importanza di attenzione, compattezza e determinazione nel affrontare la partita contro il Sassuolo. Questi aspetti saranno fondamentali per mettere in pratica il nostro gioco e ottenere un risultato positivo. La sfida si preannuncia impegnativa, ma l’obiettivo è mantenere concentrazione e disciplina in campo.

Derby emiliano per il Parma. Gialloblù di scena, sabato pomeriggio, al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. I ducali provengono dal successo, di misura, nei confronti della Fiorentina. Un 1-0 griffato Sorensen, in grado di spingere i ragazzi allenati da Carlos Cu - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.