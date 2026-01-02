Cuesta | Col Sassuolo attenzione compattezza e volontà di fare il nostro gioco
Durante la conferenza stampa di presentazione della diciottesima giornata di Serie A, Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha sottolineato l’importanza di attenzione, compattezza e determinazione nel affrontare la partita contro il Sassuolo. Questi aspetti saranno fondamentali per mettere in pratica il nostro gioco e ottenere un risultato positivo. La sfida si preannuncia impegnativa, ma l’obiettivo è mantenere concentrazione e disciplina in campo.
“Attenzione, compattezza e volontà di fare il nostro gioco”. Con queste dichiarazioni Carlos Cuesta, allenatore del Parma, presenta la sfida contro il Sassuolo durante la conferenza stampa di presentazione della diciottesima giornata di Serie A. LA CONDIZIONE DELLA SQUADRA“Delprato ha continuato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Delprato rientra in campo col Sassuolo: possibile ritorno alla difesa a tre per Cuesta.
