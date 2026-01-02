Cucina Italiana patrimonio Unesco De Leonardis | Ecco perché si aprono nuove opportunità per il made in Campania

La cucina italiana, recentemente riconosciuta come patrimonio UNESCO, rappresenta un patrimonio culturale di valore. La filiera agricola e ittica della Campania gioca un ruolo fondamentale nel mantenere vive queste tradizioni, offrendo nuove opportunità per il made in Campania. Promuovere e valorizzare questi prodotti significa preservare l’autenticità e sostenere lo sviluppo economico della regione, rafforzando il legame tra territorio e cultura culinaria.

La produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici della filiera campana contribuiscono ad avvalorare la cucina italiana, recentemente riconosciuta come patrimonio dell'Unescp. Un attestato che premia le produzioni nazionali e regionali, riconosciute per sicurezza, tracciabilità e qualità. "Si tratta di una svolta storica per molte delle nostre produzioni primarie ed è una straordinaria occasione di rilancio anche del made in Campania in un momento delicato, segnato da regolamenti europei sempre più stringenti che rischiano spesso di comprimere la vitalità delle produzioni di qualità, soprattutto nei territori" commenta la Confcooperative FedAgriPesca Campania, rappresentata dal presidente Nicola De Leonardis.

La produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici della filiera campana contribuiscono ad avvalorare la cucina italiana, recentemente riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO.

Cucina italiana patrimonio Unesco: "Opportunità per Made in Campania"

