Crystal Palace in modalità sopravvivenza dice il capo Glasner

L’allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha commentato che la squadra si trova attualmente in “modalità sopravvivenza”, limitata nelle prestazioni. Questa affermazione arriva in seguito al pareggio per 1-1 contro il Fulham, evidenziando le difficoltà del team nel mantenere il proprio livello di gioco abituale. La situazione richiede analisi e interventi per migliorare la performance complessiva del club.

L'allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner afferma che la sua squadra è in "modalità sopravvivenza" e non può esibirsi al suo "livello massimo" dopo il pareggio per 1-1 contro il Fulham. La squadra di Glasner ha già giocato 31 partite tra tutte le competizioni e nelle fasi finali è apparsa stanca. Glasner vuole rinforzi ed è vicino a ingaggiare Brennan Johnson del Tottenham. Il Palace, che ha già giocato otto partite in più rispetto al Fulham in questa stagione, non ha vinto nelle sei partite precedenti e Glasner ha detto: "È sempre importante rimanere umili e rispettare ogni singolo punto.

