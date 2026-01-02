Crudelia | tutto quello che c’è da sapere sul film

Crudelia: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Crudelia (Cruella), film del 2021 diretto da Craig Gillespie. La pellicola, con protagonista Emma Stone, è basata sul romanzo della scrittrice inglese Dodie Smith del 1956 La carica dei 101. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Inghilterra, anni ’60. Estella Miller è una bambina molto creativa con uno spiccato talento per la moda, ma anche una vena crudele che si manifesta fin dalla tenera età. Questo tratto e i suoi particolari capelli metà bianchi, metà neri portano sua madre, Catherine, a soprannominarla “Cruella”. 🔗 Leggi su Tpi.it

