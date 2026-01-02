L’amministrazione e i sindacati di Crotone chiedono al sindaco di Roma, Gualtieri, il ripristino del servizio Acapo, fondamentale per il territorio. La città affronta una difficile situazione occupazionale, con crescente disoccupazione giovanile e rischi di desertificazione del mercato del lavoro locale. La richiesta mira a tutelare i posti esistenti e favorire opportunità di impiego per i giovani, in un contesto di persistente crisi economica.

Non si arresta a Crotone il “dramma” della disoccupazione che investe in larga misura i giovani. Non solo la mancata realizzazione di nuovi posti, ma la continua minaccia di desertificazione degli esistenti. Come si evince da ciò che è evidenziato di seguito. Il Comune di Crotone, insieme alle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e CONFIAL, ha formalmente chiesto al sindaco di Roma Gualtieri il ritiro in autotutela – o in subordine la sospensione – della lettera di invito relativa alla gara per l’affidamento del servizio “ChiamaRoma 060606”. La nota, indirizzata anche al Dipartimento Monitoraggio qualità dei servizi e comunicazione istituzionale del Comune di Roma, alla Prefettura di Crotone, alla Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Acapo contact è stata sottoscritta, questa mattina nella Sala Giunta, dal sindaco Voce, da Maria Pupa per CGIL, da Salvatore Federico per CISL, da Giuseppe Palmieri per UIL e da Fabio Tomaino per Confial. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone, Amministrazione e Sindacati chiedono al sindaco di Roma Gualtieri il ripristino del servizio Acapo

Leggi anche: Sky TG24 Live In Roma, l'intervista al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. LIVE

Leggi anche: Roma, blitz interforze dopo minaccia via social con un fucile al sindaco Gualtieri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Comune di Crotone chiede al sindaco di Roma il ritiro della gara di affidamento “ChiamaRoma” - Amministrazione comunale e sindacati contestano una clausola ritenuta discriminatoria per i lavoratori crotonesi ... corrieredellacalabria.it