Cronaca risultato il City perde terreno in Premier League

Il Manchester City ha subito una battuta d’arresto nella corsa al titolo della Premier League, fermato dall’Arsenal dopo una partita combattuta contro il Sunderland allo Stadium of Light. Questa sconfitta rappresenta un passo indietro per i Citizens nella classifica, riducendo le possibilità di consolidare la loro posizione in campionato. Un risultato che potrebbe influire sulle dinamiche della stagione e sulla lotta per il titolo.

2026-01-02 00:06:00 Il web non parla d’altro: Il Manchester City ha perso terreno contro l’Arsenal nella corsa al titolo della Premier League dopo essere stato fermato da una squadra del Sunderland vivace e superbamente allenata allo Stadium of Light. La squadra di Pep Guardiola sembrava quella più probabile a sbloccare la situazione nel secondo tempo con il subentrato Josko Gvardiol che colpisce il palo, ma i Black Cats sono sempre stati una minaccia in contropiede poiché hanno meritatamente mantenuto il loro record di imbattibilità casalinga. Erling Haaland è stato escluso quando il City ha perso punti lasciando l’Arsenal con quattro punti di vantaggio a metà stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Crystal Palace Juve Premier League International Cup LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca

Leggi anche: Premier League, nella domenica inglese il City batte 3-1 il Bournemouth e si prende il secondo posto. Stesso risultato per il West Ham che supera il Newcastle

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Arsenal e Manchester City non sbagliano, l'Aston Villa ribalta il Chelsea e continua a sognare; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; San Antonio batte OKC anche a Natale: 117-102.

Operazione condotta lo scorso 28 dicembre, risultato giunto a seguito delle indagini condotte #Cronaca x.com

LA VIRTUS RISPONDE A MILANO I bianconeri gestiscono il rientro di Trieste, un tracciante di Alston la decide. E' sempre primato. Recap https://sportando.basketball/pallacanestro-trieste-virtus-bologna-risultato-cronaca-lba-25-26/ - facebook.com facebook