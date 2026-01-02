Crollo notturno i dalla cava di porfido statale sfiorata

Da trentotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, si è verificato un crollo di porfido presso una cava nel territorio di Albiano. L’incidente non ha provocato feriti né interruzioni alla viabilità. Sul luogo sono intervenuti i tecnici per le verifiche e le eventuali misure di sicurezza necessarie. La situazione è sotto controllo e si monitorano eventuali sviluppi.

La scorsa notte un crollo di porfido ha interessato una cava nel territorio comunale di Albiano, senza causare feriti né disagi alla viabilità. Il distacco, di poche decine di metri cubi, si è verificato all’altezza del chilometro 6+500 della strada provinciale 76, in direzione del paese. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

crollo notturno i dalla cava di porfido statale sfiorata

© Trentotoday.it - Crollo notturno i dalla cava di porfido, statale sfiorata

Leggi anche: Cane spaventato e disorientato sulla statale: recuperato dalla Polizia Municipale, l'appello del sindaco di Cava

Leggi anche: Contromano dentro una galleria. Tragedia sfiorata sulla Statale 36

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.