Criticità nell' attribuzione dei seggi per il Consiglio regionale presentata memoria alla Corte d' Appello
È stata presentata una memoria alla Corte d'Appello riguardo alle criticità nell'attribuzione dei seggi del Consiglio regionale. Mentre si avvicina la proclamazione di Antonio Decaro come nuovo presidente della Regione, prevista per il 7 gennaio, il quadro relativo alla distribuzione dei seggi rimane ancora in fase di definizione. La questione richiede approfondimenti e chiarimenti ufficiali per garantire un processo trasparente e conforme alle norme.
Mentre si attende la proclamazione di Antonio Decaro a presidente della Regione, fissata per il prossimo 7 gennaio, resta ancora in via definizione il quadro relativo all'attribuzione dei seggi in Consiglio regionale.Completati i conteggi da parte delle sezioni circoscrizionali dei sei tribunali.
"Criticità nell'attribuzione dei seggi" per il Consiglio regionale, presentata memoria alla Corte d'Appello - L'iniziativa del consigliere regionale uscente e capogruppo di Con, Alessandro Leoci, candidato nella lista Avanti Popolari, esclusa dalla ripartizione dei seggi in base ai conteggi del sistema Eligen
