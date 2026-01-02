Criticità nell' attribuzione dei seggi | Leoci deposita una memoria in Appello

Alessandro Leoci, consigliere regionale uscente e capogruppo di Con, ha presentato una memoria presso la Corte d’Appello di Bari, in merito alle criticità sollevate nell’attribuzione dei seggi nel procedimento elettorale regionale. La documentazione rientra nel procedimento in corso relativo all’elezione del Consiglio regionale, evidenziando le questioni riguardanti l’assegnazione dei seggi e le eventuali irregolarità.

