Criticità nell' attribuzione dei seggi | Leoci deposita una memoria in Appello
Alessandro Leoci, consigliere regionale uscente e capogruppo di Con, ha presentato una memoria presso la Corte d’Appello di Bari, in merito alle criticità sollevate nell’attribuzione dei seggi nel procedimento elettorale regionale. La documentazione rientra nel procedimento in corso relativo all’elezione del Consiglio regionale, evidenziando le questioni riguardanti l’assegnazione dei seggi e le eventuali irregolarità.
Il consigliere regionale uscente e capogruppo di Con, Alessandro Leoci, candidato nella lista Avanti Popolari, ha depositato una memoria formale presso l’Ufficio centrale elettorale della Corte d’Appello di Bari nell’ambito del procedimento relativo all’elezione del Consiglio regionale della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
