Cristo vale la vita | il segreto di una carmelitana per trovare la pienezza in ogni nostra scelta

Una giovane monaca carmelitana condivide un messaggio semplice e profondo: vivere pienamente la propria vocazione perché “Cristo vale la vita”. Le sue parole invitano a riflettere sull’importanza di scegliere con consapevolezza e fede, trovando nella presenza di Cristo il senso e la pienezza di ogni decisione. Un pensiero che invita alla sincerità e alla ricerca di significato in ogni momento della vita.

Dal 20 dicembre scorso, la Basilica di Santa Francesca Romana al Palatino ospita il Cristo "violato" della Val Gardena. L'opera, scolpita nel 1952 da un maestro ebanista in un tronco di abete rosso, vanta una storia tanto tormentata quanto simbolica.

