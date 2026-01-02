Cristo vale la vita | il segreto di una carmelitana per trovare la pienezza in ogni nostra scelta

Da lalucedimaria.it 2 gen 2026

Una giovane monaca carmelitana condivide un messaggio semplice e profondo: vivere pienamente la propria vocazione perché “Cristo vale la vita”. Le sue parole invitano a riflettere sull’importanza di scegliere con consapevolezza e fede, trovando nella presenza di Cristo il senso e la pienezza di ogni decisione. Un pensiero che invita alla sincerità e alla ricerca di significato in ogni momento della vita.

Le parole toccanti e vivificanti di una giovanissima monaca carmelitana che esorta a vivere pienamente  la nostra vocazione perché “Cristo vale la vita”. Di solito siamo abituati a sentire un comune modo di dire che recita “vale la pena” in riferimento ad una scelta, un’azione più o meno grande e importante da compiere. Si fa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

