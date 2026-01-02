Cristiana Dell’Anna, attrice italiana con formazione in Medicina e passione per l’inglese, si confronta con temi sociali e storici. In questa intervista, riflette sulla condizione delle donne nel cinema e sulla parità di genere, condividendo anche dettagli sulla sua vita, dall’incidente a cavallo al rapporto con il marito Emanuele. Inoltre, interpreta Francesca Cabrini, figura fondamentale per gli emigranti, contribuendo a valorizzare la memoria storica attraverso il suo lavoro.

È Cristiana Dell?Anna a dare il volto di Francesca Cabrini, la suora che ha vissuto tra il 1850 e il 1917 e ricordata per essere la patrona degli emigranti, la fondatrice delle. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Cristiana Dell?Anna, l?incidente a cavallo, l'inglese, gli studi in Medicina, il marito Emanuele: «Le donne nel cinema? Siamo lontani dalla parità»

