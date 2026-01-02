Crisi di maggioranza a Castello Imperiali | verso risoluzione e riassetto

A Castello Imperiali si lavora alla risoluzione della crisi di maggioranza, iniziata circa un mese fa con le dimissioni degli assessori Pd Annalisa Toma e Carmelo Sportillo. La situazione politica locale sembra avviarsi verso un riassetto, nel tentativo di ristabilire stabilità e continuità amministrativa. La vicenda rimane in fase di definizione, con attenzione rivolta alle prossime decisioni e alle possibili evoluzioni del quadro politico.

FRANCAVILLA FONTANA - A Castello Imperiali si va verso la ricomposizione della crisi di maggioranza, ufficializzata quasi un mese fa, con le dimissioni degli assessori Pd Annalisa Toma e Carmelo Sportillo. Si è tenuta nella serata di oggi, venerdì 2 gennaio 2026, una riunione dei coordinatori con.

