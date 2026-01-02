Crea il caos in sala con estintore Capodanno rovinato da un giovane

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Bormio, un giovane del Lecchese ha causato un disguido versando l’estintore del locale, rischiando di mettere in pericolo la sicurezza di tutti i presenti. Un gesto impulsivo che ha rovinato la serata e avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Un episodio che sottolinea l’importanza di comportamenti responsabili durante momenti di festa.

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie l’idiozia di Capodanno che ha portato un giovane del Lecchese a salutare il 2026 svuotando l’estintore presente nel disco pub di Bormio in cui stava festeggiando. Gli spazi sono quelli del Joyce, locale annesso all’Hotel Baita dei Pini di via Peccedi, stessa via dove un tempo sorgeva il King’s, celeberrima discoteca della località. La chiamata dei soccorsi intorno alle 3 da parte di una ragazza presente alla festa e spaventata di fronte a sintomi che hanno fatto inizialmente pensare agli effetti dello spruzzo di spray al peperoncino. Forte irritazione agli occhi, difficoltà a respirare, tosse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crea il caos in sala con estintore. Capodanno rovinato da un giovane Leggi anche: Semina il caos al discopub di Bormio scaricando l’estintore in sala: ragazzo denunciato Leggi anche: Tram 15, caos puntuale. Svuota l’estintore:. Daspo per un 27enne La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Semina il caos al discopub di Bormio scaricando l’estintore in sala: ragazzo denunciato - A chiedere l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri una ragazza, che ha iniziato ad avvertire una forte irritazione agli occhi e difficoltà a ... msn.com

