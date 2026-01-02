Cras-Montana Eleonora in mezzo a morti e feriti | chi Ã¨ la giovane italiana

Crans-Montana, Eleonora, una giovane italiana, si trova nel centro di una tragedia in cui molte persone sono rimaste ferite o hanno perso la vita. La vicenda, legata all’incendio nel locale Le Constellation, ha suscitato grande preoccupazione, soprattutto tra i familiari e la comunità italiana. Bologna segue con attenzione gli sviluppi, in particolare la sorte di Giovanni Tamburi, studente disperso in Svizzera.

Bologna segue con il fiato sospeso gli sviluppi legati alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Da un lato c'è l'angoscia per Giovanni Tamburi, studente di 16 anni in vacanza in Svizzera con il padre e ancora inserito nell'elenco dei dispersi dopo l'incendio che ha devastato il locale Le Constellation. Dall'altro, arrivano notizie più definite su un'altra giovane dell'Emilia-Romagna, la veterinaria riminese Eleonora Palmieri, rimasta ferita nel rogo e ora affidata alle cure dei sanitari italiani. La ragazza si trovava nella località sciistica per una breve vacanza quando è rimasta coinvolta nell'inferno di fiamme e fumo che ha trasformato la notte di festa in una tragedia.

Strage di Crans-Montana, il fidanzato di una italiana ferita: “L’ho vista bruciare, intorno a noi l’inferno” - Dopo qualche istante Filippo ritrova la fidanzata: " L'ho riconosciuta dalla giacca, era all'interno, l'ho vista scavalcare le macerie e uscire, l'ho rincorsa. fanpage.it

Tragedia Crans-Montana: 2 romagnoli coinvolti. Grave Eleonora Palmieri, salvo Raggini - Montana, in Svizzera, è stata segnata da un devastante incendio presso il bar "Le Constellation" ... livingcesenatico.it

Il momento dell’esplosione del locale a Cras-Montana, in Svizzera. La scena è apocalittica: le persone urlano e scappano mentre si intravedono le fiamme uscire dalla struttura. Secondo le ultime informazioni almeno 40 persone sono morte e oltre 100 sono fe - facebook.com facebook

Cras Montana, parla il capo della polizia cantonale: «È una tragedia senza precedenti» x.com

