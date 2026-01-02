Cransprocuratrice | candele causa rogo

Secondo le indagini, il principio dell’incendio a Crans-Montana nel capodanno sarebbe stato determinato dall’uso di alcune candele posizionate sopra bottiglie di champagne. Questo avrebbe causato il rogo del soffitto di legno del locale, contribuendo alla tragedia. La procura ha precisato che tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, che cercano di chiarire le cause esatte dell’incidente.

16.33 "Tutto lascia pensare che il fuoco" che ha causato la tragedia di Capodanno a Crans-Montana "sia partito da alcune candele che erano sopra le bottiglie di champagne" e che hanno provocato un incendio del soffitto di legno del locale. Lo ha confermato in conferenza stampa la Procuratrice del Canton Vallese, Pilloud, aggiungendo che "nessuna ipotesi è esclusa nell'indagine". Sono già state interrogate "molte" persone, inclusi i due gestori del bar. E sul numero dei feriti, ha precisato che "non si tratta di cifre definitive". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

