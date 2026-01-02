Crans-Montana un ragazzo genovese scampato al disastro | Noi siamo stati fortunati
Durante la notte di Capodanno, Gregorio, giovane genovese, è riuscito a allontanarsi in tempo dalle fiamme a Crans-Montana, in Svizzera. La sua testimonianza evidenzia come la fortuna e la prontezza abbiano evitato conseguenze più gravi in un momento di emergenza. Questo episodio sottolinea l'importanza della rapidità di azione in situazioni di rischio e la fortuna di essere usciti indenni.
È riuscito a scappare appena in tempo dalle fiamme il giovanissimo Gregorio, genovese che si trovava a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. Anche lui, come Emanuele Galeppini, si trovava nel locale Le Constellation quando è scoppiato l'inferno.Il padre di Gregorio: “È scappato in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Tomei: "Abbiamo sbagliato qualche scelta. Ma noi non siamo stati né bravi né fortunati"
Leggi anche: Svizzera, strage di Capodanno alla festa dei ragazzini al Crans-Montana: 47 morti. Disperso un 17enne genovese | Video
Tragedia di Crans-Montana, disperso un 16enne genovese, un altro è riuscito a scappare dalle fiamme; Incendio di Crans Montana, la Liguria si stringe intorno alla famiglia di Emanuele; Strage in Svizzera, 16enne genovese disperso. Il padre: Aiutatemi a trovarlo; Incendio a Capodanno, un genovese tra le vittime.
Strage di Crans-Montana, Federgolf: morto il campione genovese Emanuele Galeppini. Farnesina: 'Ricoverati 13 italiani, 6 dispersi' - Molti ricoverati non sono stati identificati' (ANSA) ... ansa.it
Crans-Montana, un ragazzo genovese scampato al disastro: "Noi siamo stati fortunati" - Il racconto del padre: "Mio figlio è riuscito a scappare appena in tempo dalle fiamme, alcuni suoi amici che erano con lui non hanno avuto la stessa fortuna" ... genovatoday.it
Morto il campione di golf genovese disperso a Crans-Montana: Emanuele Galeppini aveva 17 anni - La Federazione italiana Golf ha annunciato sui social la morte di Emanuele Galeppini, il ragazzo di 17 anni che si trovava nel locale di Crans- gazzettadiparma.it
Il locale Le Constellation di Crans-Montana ha chiuso tutti i profili social. Ma su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni e c'è un dettaglio non sfugge all'attenzione - facebook.com facebook
Tajani a Crans-Montana: «Non possiamo alleviare il dolore, ma garantiamo presenza e verità» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.