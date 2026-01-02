Crans-Montana un ragazzo genovese scampato al disastro | Noi siamo stati fortunati

Durante la notte di Capodanno, Gregorio, giovane genovese, è riuscito a allontanarsi in tempo dalle fiamme a Crans-Montana, in Svizzera. La sua testimonianza evidenzia come la fortuna e la prontezza abbiano evitato conseguenze più gravi in un momento di emergenza. Questo episodio sottolinea l'importanza della rapidità di azione in situazioni di rischio e la fortuna di essere usciti indenni.

È riuscito a scappare appena in tempo dalle fiamme il giovanissimo Gregorio, genovese che si trovava a Crans-Montana, in Svizzera, la notte di Capodanno. Anche lui, come Emanuele Galeppini, si trovava nel locale Le Constellation quando è scoppiato l'inferno.Il padre di Gregorio: “È scappato in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

