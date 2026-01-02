Crans-Montana un ragazzo genovese scampato al disastro | Noi siamo stati fortunati

Durante la notte di Capodanno, Gregorio, giovane genovese, è riuscito a allontanarsi in tempo dalle fiamme a Crans-Montana, in Svizzera. La sua testimonianza evidenzia come la fortuna e la prontezza abbiano evitato conseguenze più gravi in un momento di emergenza. Questo episodio sottolinea l'importanza della rapidità di azione in situazioni di rischio e la fortuna di essere usciti indenni.

Crans-Montana, un ragazzo genovese scampato al disastro: "Noi siamo stati fortunati" - Il racconto del padre: "Mio figlio è riuscito a scappare appena in tempo dalle fiamme, alcuni suoi amici che erano con lui non hanno avuto la stessa fortuna" ... genovatoday.it

Morto il campione di golf genovese disperso a Crans-Montana: Emanuele Galeppini aveva 17 anni - La Federazione italiana Golf ha annunciato sui social la morte di Emanuele Galeppini, il ragazzo di 17 anni che si trovava nel locale di Crans- gazzettadiparma.it

Il locale Le Constellation di Crans-Montana ha chiuso tutti i profili social. Ma su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni e c'è un dettaglio non sfugge all'attenzione - facebook.com facebook

Tajani a Crans-Montana: «Non possiamo alleviare il dolore, ma garantiamo presenza e verità» x.com

