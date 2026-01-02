Crans-Montana | Tra le vittime anche il golfista 17enne Emanuele Galeppini

Tra le vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana figura anche Emanuele Galeppini, giovane golfista italiano di 17 anni. Scomparso durante l’incidente, Galeppini era considerato una promessa dello sport. La notizia ha suscitato grande dolore tra familiari e amici, evidenziando la tragica perdita di una giovane vita in un evento che ha colpito l’intera comunità.

Tra le vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana c’è anche il 17enne Emanuele Galeppini, promessa del golf che risultava nella lista dei dispersi. Lo ha annunciato sui social la Federazione Italiana Golf: «In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Emanuele, rimarrai per sempre nei nostri cuori». Nato a Genova ma da anni residente a Dubai con la famiglia, Galoppini – che continuava a tornare in Europa per le vacanze – nel 2023 aveva riportato il Circolo Golf e Tennis Rapallo sul podio del Campionato Italiano Under 14. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crans-Montana: «Tra le vittime anche il golfista 17enne Emanuele Galeppini» Leggi anche: Golf: anche Emanuele Galeppini tra le vittime della tragedia di Crans Montana Leggi anche: Incendio a Crans-Montana, tra le vittime anche la giovane promessa del golf italiano Emanuele Galeppini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tragedia a Crans Montana: giovane golfista italiano tra le vittime; Crans Montana, la Federgolf: Addio Galeppini, resterai nei nostri cuori. Ma lo zio: È tra i dispersi; Crans-Montana, inferno a Capodanno: 47 morti, 16enne genovese tra i dispersi. Oggi Tajani sul luogo della strage; Niente da fare per Emanuele Galeppini, il genovese promessa del golf: vittima della tragedia di Crans Montana. Crans Montana, il golfista Emanuele Galleppini tra le vittime del rogo - Tra le vittime dell'incendio nel bar discoteca Le Constellation, a Crans Montana, in Svizzera c'è il golfista Emanuele ... iltempo.it

Crans Montana, tra le vittime c’è Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf: il cordoglio della FIG - Alla lunga lista si aggiunge il nome del giovane golfista italiano Emanuele Galeppini. corrieredellosport.it

Aveva 16 anni Emanuele Galeppini golfista morto nel rogo a Crans Montana - Aveva 16 anni Emanuele Galeppini, il golfista morto la notte di Capodanno nel rogo del bar discoteca Le Constellation a Crans- iltempo.it

Strage a Crans-Montana, la Farnesina: 19 italiani coinvolti tra feriti e dispersi - facebook.com facebook

Incendio a Crans-Montana: tra le vittime Emanuele Galeppini, promessa del golf italiano #SkySport x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.