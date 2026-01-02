Crans-Montana talento del Metz gravemente ustionato nell’incendio

Tahirys Dos Santos, promettente calciatore del Metz, è rimasta gravemente ustionata nell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La notizia ha suscitato preoccupazione tra il mondo del calcio, mentre le autorità locali e i sanitari si impegnano per le sue condizioni di salute.

Il calcio segue con apprensione le condizioni di Tahirys Dos Santos, giovane promessa del Metz rimasta coinvolta nel drammatico incendio divampato nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La tragedia, che ha provocato 47 vittime, ha colpito anche il 19enne terzino sinistro, ora impegnato nella sfida più dura della sua vita. Dos Santos, attualmente in forza al Metz B ma già sotto osservazione per un possibile salto in prima squadra, ha riportato ustioni gravi in diverse parti del corpo. La violenza delle fiamme lo ha sorpreso all’interno del locale. I soccorritori hanno disposto il trasferimento immediato con un volo sanitario verso una struttura specializzata in Germania, dove il ragazzo è ora ricoverato e seguito da un’équipe medica dedicata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

