Crans Montana Tajani sul luogo della strage | Inchiesta in corso già decine di interrogatori
Sul luogo dell’incendio a Crans-Montana, il ministro Tajani ha affermato che l’inchiesta è in corso, con già decine di interrogatori condotti per chiarire le cause e identificare eventuali responsabilità. Le autorità continuano a lavorare per ricostruire l’accaduto e garantire chiarezza sulla vicenda.
“L’inchiesta è in corso. Ci sono state già decine di interrogatori con l’obiettivo di accertare la responsabilità” dell’incendio nel locale di Crans-Montana. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando ai giornalisti sul posto, aggiungendo che “è stata la prima cosa che ho chiesto al procuratore generale” della Svizzera e che la collaborazione con le autorità elvetiche è “molto positiva”. “L’uso di fuochi d’artificio nel locale, per quanto piccoli, non mi sembra una scelta responsabile”, ha poi sottolineato in merito alla possibile dinamica del disastro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
