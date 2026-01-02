Crans Montana Tajani sul luogo della strage | Inchiesta in corso già decine di interrogatori

Sul luogo dell’incendio a Crans-Montana, il ministro Tajani ha affermato che l’inchiesta è in corso, con già decine di interrogatori condotti per chiarire le cause e identificare eventuali responsabilità. Le autorità continuano a lavorare per ricostruire l’accaduto e garantire chiarezza sulla vicenda.

Tajani a Crans-Montana dopo la strage: 13 feriti e 6 dispersi italiani - (askanews) – La collaborazione con le autorità svizzere è “molto positiva” in relazione all’incendio di un locale a Crans Montana, con decine di vittime e feriti, tra i quali molti italia ... askanews.it

Strage Crans-Montana, almeno 47 morti. Dispersi 6 italiani. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage Crans- msn.com

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Le testimonianze di chi ha perso gli amici e di chi rischia di perdere un figlio. Interviste di Jari Pilati - facebook.com facebook

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h x.com

