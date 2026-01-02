“Le immagini che abbiamo visto sono drammatiche, qualcosa non ha funzionato. Toccherà alla magistratura accertare le responsabilità. L’inchiesta è in corso, obiettivo è accertare le responsabilità “. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio in un bar nella notte di Capodanno ha ucciso almeno 47 persone. “L’utilizzo di fuochi d’artificio, seppur piccoli, in un locale così mi sembra una scelta poco responsabile”, ha aggiunto Tajani, “per quanto riguarda l’inchiesta la procuratrice generale mi ha detto che sono già stati effettuati decine di interrogatori e l’obiettivo è quello di vedere quali sono le responsabilità di questa immane tragedia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Tajani: "Qualcosa non ha funzionato, inchiesta in corso"

Leggi anche: Tajani a Crans-Montana: "Qualcosa non ha funzionato, inchiesta in corso"

Leggi anche: Crans-Montana: 13 italiani feriti, sei i dispersi. Tajani in Svizzera: "Qualcosa non ha funzionato"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Crans-Montana, Tajani: Sono 16 gli italiani dispersi, 15 i feriti; Quarto Grado: Crans-Montana, la strage di Capodanno: in diretta il vicepremier Antonio Tajani Video; Tajani: Lista dei dispersi in crescita, ai familiari dico: contattate l'ambasciata o la Farnesina; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi.

Crans-Montana: l'annuncio e gli aggiornamenti di Tajani dopo l'arrivo in Svizzera - Montana, il ministro degli esteri Antonio Tajani si è recato sul luogo del terribile incendio costato la vita ad almeno 47 persone. notizie.it