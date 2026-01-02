Crans-Montana Tajani | Qualcosa non ha funzionato inchiesta in corso
“Le immagini che abbiamo visto sono drammatiche, qualcosa non ha funzionato. Toccherà alla magistratura accertare le responsabilità. L’inchiesta è in corso, obiettivo è accertare le responsabilità “. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio in un bar nella notte di Capodanno ha ucciso almeno 47 persone. “L’utilizzo di fuochi d’artificio, seppur piccoli, in un locale così mi sembra una scelta poco responsabile”, ha aggiunto Tajani, “per quanto riguarda l’inchiesta la procuratrice generale mi ha detto che sono già stati effettuati decine di interrogatori e l’obiettivo è quello di vedere quali sono le responsabilità di questa immane tragedia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
