Crans Montana Tajani oggi sul luogo della tragedia | Ci vorranno settimane per identificare le vittime
Oggi Tajani si è recato a Crans Montana in seguito alla tragedia avvenuta. Sono almeno 19 gli italiani coinvolti, con 13 feriti ricoverati e sei persone ancora disperse. Le autorità prevedono che le operazioni di identificazione delle vittime richiederanno diverse settimane. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cercano di chiarire le cause dell’incidente.
Gli italiani coinvolti sarebbero almeno 19. Di questi, 13 sono rimasti feriti e sono stati ricoverati, mentre i restanti 6 risultano al momento dispersi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
