Crans Montana Tajani oggi sul luogo della tragedia | Ci vorranno settimane per identificare le vittime

Da ildifforme.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Tajani si è recato a Crans Montana in seguito alla tragedia avvenuta. Sono almeno 19 gli italiani coinvolti, con 13 feriti ricoverati e sei persone ancora disperse. Le autorità prevedono che le operazioni di identificazione delle vittime richiederanno diverse settimane. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cercano di chiarire le cause dell’incidente.

Gli italiani coinvolti sarebbero almeno 19. Di questi, 13 sono rimasti feriti e sono stati ricoverati, mentre i restanti 6 risultano al momento dispersi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

crans montana tajani oggi sul luogo della tragedia ci vorranno settimane per identificare le vittime

© Ildifforme.it - Crans Montana, Tajani oggi sul luogo della tragedia: “Ci vorranno settimane per identificare le vittime”

Leggi anche: Strage di Capodanno a Crans, 47 morti e 115 feriti: «Ci vorranno giorni per identificare i corpi». Tajani: «16 italiani dispersi» – I video

Leggi anche: Crans Montana, "tanti stranieri tra le vittime". Per identificare i corpi serviranno giorni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Crans-Montana, Tajani: Sono 16 gli italiani dispersi, 15 i feriti; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Quarto Grado: Crans-Montana, la strage di Capodanno: in diretta il vicepremier Antonio Tajani Video; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi.

crans montana tajani oggiStrage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. Oggi Tajani in Svizzera. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Strage a Crans- msn.com

crans montana tajani oggiTragedia a Crans Montana: 6 italiani dispersi e 13 feriti. Tajani: pronti a inviare esperti per l'identificazione delle vittime - Il bilancio finale dell’incendio devastante nel bar 'Le Constellation' è di 47 vittime e 112 feriti. italiaoggi.it

crans montana tajani oggiIncendio di Crans-Montana, Tajani: una quindicina di italiani feriti, altrettanti dispersi - Due testimoni: candelina su bottiglia di champagne ha incendiato il soffitto. ilsole24ore.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.