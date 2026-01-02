Crans Montana Tajani oggi sul luogo della tragedia | Ci vorranno settimane per identificare le vittime

Oggi Tajani si è recato a Crans Montana in seguito alla tragedia avvenuta. Sono almeno 19 gli italiani coinvolti, con 13 feriti ricoverati e sei persone ancora disperse. Le autorità prevedono che le operazioni di identificazione delle vittime richiederanno diverse settimane. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si cercano di chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia a Crans Montana: 6 italiani dispersi e 13 feriti. Tajani: pronti a inviare esperti per l'identificazione delle vittime - Il bilancio finale dell’incendio devastante nel bar 'Le Constellation' è di 47 vittime e 112 feriti. italiaoggi.it

Incendio di Crans-Montana, Tajani: una quindicina di italiani feriti, altrettanti dispersi - Due testimoni: candelina su bottiglia di champagne ha incendiato il soffitto. ilsole24ore.com

Il materiale dei pannelli fonoassorbenti, le candele sullo champagne, l'effetto flashover: le foto che raccontano gli ultimi istanti prima della strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

Il bar a Crans-Montana, gli interni in legno e una sola via di fuga: cos’è il flashover e perché è letale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.