Crans-Montana Tajani | Le autorità mi hanno assicurato che ci sarà la massima severità
Durante la visita a Crans-Montana, il ministro Tajani ha confermato che le autorità locali garantiscono la massima severità nelle indagini in corso. La procuratrice generale ha riferito che sono stati svolti circa dieci interrogatori, segnando un passo importante nelle attività investigative. La situazione continua ad essere monitorata attentamente, con l’obiettivo di assicurare trasparenza e rispetto delle procedure legali.
“Ho chiesto informazioni alla procuratrice generale e mi ha detto che sono stati fatti una decina di interrogatori “. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a Crans-Montana. “Toccherà alla magistratura accertare e mi hanno detto che hanno intenzione di andare fino in fondo – ha aggiunto – all’interno dell’edificio ho visto le tracce di un dramma. L’obiettivo è quello di accertare le responsabilità, mi hanno assicurato che ci sarà la massima severità nell’accertare eventuali responsabilità”. Sugli italiani coinvolti, Tajani ha poi affermato: “ Ci sono 13 feriti italiani, dei quali 4 ricoverati al Niguarda di Milano, altri in ospedali svizzeri, e ci sono 6 dispersi “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Strage di Crans-Montana le ultime news Autorità | Forse stranieri tra i morti L’ambasciatore | Ci sono italiani di cui non abbiamo notizia.
