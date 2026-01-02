Crans-Montana Tajani | Italia ha messo a disposizione sanitari e scientifica

Durante la visita a Crans-Montana, il Ministro Tajani ha sottolineato come l’Italia abbia messo a disposizione le proprie risorse sanitarie e scientifiche, dimostrando solidarietà e disponibilità ad accogliere tutte le persone coinvolte nella tragedia. L’impegno italiano si traduce in un sostegno concreto, volto a offrire assistenza e supporto alle vittime, rafforzando la collaborazione internazionale in un momento di emergenza.

"L'Italia ha messo a disposizione tutta la struttura sanitaria possibile, siamo pronti ad accogliere non soltanto gli italiani ma tutte le vittime di questa immane tragedia. La Protezione civile ha già inviato un elicottero, stanno arrivando gli psicologi dalla Val d'Aosta e dei medici dalla Lombardia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivato a Crans-Montana dopo l' incendio nella notte di Capodanno in cui sono morte almeno 47 persone. "Abbiamo dato disponibilità anche da parte nostra polizia scientifica, ne ho parlato con il ministro Piantedosi, per aiutare nell'identificazione delle vittime la polizia elvetica", ha aggiunto

