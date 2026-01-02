Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, alcuni giovani italiani sono scomparsi. Le autorità locali chiedono aiuto per individuare i sei ragazzi dispersi, alcuni dei quali potrebbero essere tra i feriti senza identità. La situazione resta delicata e in continua evoluzione, mentre si cercano informazioni precise sulla loro sorte in questa nota località sciistica svizzera.

La notte di Capodanno a Crans-Montana, rinomata località sciistica svizzera, si è trasformata in un incubo. Un devastante incendio ha divorato il bar Le Constellation, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico: 47 vittime e 115 feriti, molti dei quali in condizioni critiche. Tra le persone coinvolte ci sono numerosi italiani: sei risultano ancora dispersi e tredici sono stati ricoverati in vari centri specializzati per grandi ustionati. I nomi che le famiglie cercano disperatamente sono quelli di Giovanni Tamburi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Achille Barosi, Riccardo Minghetti e Giuliano Biasini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Crans-Montana, sei ragazzi italiani dispersi, le autorità: "Aiutateci, forse sono tra i feriti senza nome"

