crans montana proseguono le indagini della polizia svizzera a le constellation

Le indagini della polizia svizzera continuano a Crans-Montana, in relazione all’incendio scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation durante la notte di Capodanno. Recentemente sono state diffuse due fotografie dall’emittente francese Bfmtv, che potrebbero contribuire a chiarire le cause dell’incendio. Le autorità stanno analizzando attentamente le immagini per ricostruire gli eventi e individuare eventuali responsabilità.

Due fotografie diffuse dall'emittente francese Bfmtv mostrerebbero il possibile momento di innesco dell' incendio scoppiato nel bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Le immagini, scattate all'interno del locale da alcuni sopravvissuti e inviate all'emittente, documentano l'atmosfera dei festeggiamenti poco prima del rogo. In particolare, si notano bengala e fontane luminose accese in prossimità del soffitto. Secondo alcuni testimoni citati dai media francesi, proprio l'uso di questi dispositivi pirotecnici all'interno del bar potrebbe aver provocato l'incendio che ha poi rapidamente divorato il locale.

Crans Montana, feriti «tra gli 80 e i 100 in condizioni critiche». Proseguono le ricerche, Galeppini primo morto.

