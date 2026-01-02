Crans-Montana Preis Dir Centro Ustioni Niguarda | Ragazzo operato ha reagito bene all' intervento – Il video

Da open.online 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana, un ragazzo operato presso il Centro Ustioni Niguarda ha risposto positivamente all’intervento. Attualmente, il team medico sta estubando un altro giovane, considerato meno grave, con l’obiettivo di poterlo sottoporre alle successive medicazioni. La situazione rimane sotto controllo e in continua valutazione.

(Agenzia Vista) Milano, 02 gennaio 2026 “Il terzo ragazzo lo stiamo estubando. Lui è il meno grave e speriamo di averlo a disposizione per le medicazioni. Lo consideriamo il meno grave dei tre, vediamo che succede con gli altri che arrivano. Abbiamo operato Manfredi, aveva ustioni profonde alle braccia e alla schiena. Abbiamo fatto entrambe le braccia e coperte. Era importante stabilizzarlo e operarlo. Ha reagito molto bene all’intervento ed è stato importante per il suo futuro”. Così il Direttore del Centro Ustioni dell’Ospedale Niguarda Franz Wilhelm Baruffaldi Preis in un punto stampa fuori dalla struttura di Milano sui giovani feriti di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Leggi anche: Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, il direttore del Centro ustioni di Niguarda che sta curando i ragazzi di Crans-Montana

Leggi anche: Crans-Montana, direttore centro ustioni Niguarda: "Un caso ha lesioni più profonde e estese"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Partito il conto alla rovescia per il Carnevale civitonico; Strage di Crans-Montana, 47 morti e 115 feriti. 13 italiani in ospedale, 6 risultano dispersi; “Attorno alla biblioteca un inspiegabile disinteresse”; Liste d’attesa, in arrivo correttivi.

crans montana preis dirCrans-Montana, Preis (Dir. Centro Ustioni Niguarda): Ragazzo operato ha reagito bene all'intervento - Lo consideriamo il meno grave dei tre, vediamo che succede con gli altri che arrivano ... ilgiornale.it

crans montana preis dirCrans Montana, Baruffaldi Preis: «Operato al Niguarda il ragazzo più grave, ha ustioni alle braccia e alla schiena» video - «Stamattina abbiamo operato uno dei tre ragazzi, quello che aveva una percentuale di superficie corporea (ustionata, ndr) più importante. msn.com

crans montana preis dirStrage Crans-Montana, almeno 47 morti. Media: "Nel locale molte irregolarità". LIVE - Media: 'Nel locale molte irregolarità'. tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.