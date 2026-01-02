Crans Montana poche speranze di ritrovare in vita il genovese Emanuele Galeppini trovato il suo cellulare nel locale
A Crans Montana si approfondiscono le circostanze del decesso di Emanuele Galeppini, il genovese la cui presenza è stata confermata dal ritrovamento del cellulare nel locale. La sindaca Salis e la Federazione italiana golf esprimono il loro cordoglio. Nel frattempo, un altro giovane di Genova è riuscito a salvarsi dalle fiamme in circostanze ancora da chiarire.
Il cordoglio della sindaca Salis e della Federazione italiana golf. Un altro ragazzo genovese invece è scampato alle fiamme. Il papà: “È fuggito appena in tempo” Speranze minime di trovare ancora vivo Emanuele Galeppini, il sedicenne di origini genovesi rimasto coinvolto nell'incendio che ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
