crans montana poche speranze di ritrovare in vita il genovese emanuele galeppini trovato il suo cellulare nel locale

A Crans Montana si approfondiscono le circostanze del decesso di Emanuele Galeppini, il genovese la cui presenza è stata confermata dal ritrovamento del cellulare nel locale. La sindaca Salis e la Federazione italiana golf esprimono il loro cordoglio. Nel frattempo, un altro giovane di Genova è riuscito a salvarsi dalle fiamme in circostanze ancora da chiarire.

Il cordoglio della sindaca Salis e della Federazione italiana golf. Un altro ragazzo genovese invece è scampato alle fiamme. Il papà: "È fuggito appena in tempo" Speranze minime di trovare ancora vivo Emanuele Galeppini, il sedicenne di origini genovesi rimasto coinvolto nell'incendio che ha.

