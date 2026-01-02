Crans-Montana parla il testimone | Persone con la pelle bruciata e senza capelli Sembrava l’inferno
Un testimone descrive l’incidente a Crans-Montana, riferendo di persone con pelle bruciata e capelli bruciati, in condizioni estreme. L’evento è stato segnato da urla, fiamme e confusione, mentre la folla cercava di evacuare rapidamente. Questa testimonianza offre uno sguardo diretto sulle conseguenze di un incendio che ha coinvolto i presenti, evidenziando la gravità della situazione.
(Adnkronos) – Prima le urla, poi le fiamme e la calca. Tutti che si affrettano verso l'uscita, mentre il fuoco divampa. "Sembrava l'inferno. Abbiamo visto persone con la pelle bruciata e senza i capelli. Vedevamo persone uscire in condizioni inumane: tanta calca, tante persone stese a terra e tante che correvano". Così racconta all'Adnkronos Jacopo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
