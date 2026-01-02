A Crans Montana, un ragazzo di sedici anni si trova attualmente ricoverato al Niguarda. La sua condizione è critica, ma fortunatamente è stabile e vivo. La famiglia si affida alle cure mediche e spera in un miglioramento. Restiamo vicini con fiducia e speranza, attendendo notizie positive sulle sue condizioni di salute.

“Mio figlio si trova in condizioni critiche, ma fortunatamente è ancora vivo: questa è la cosa più importante per la nostra famiglia. Ha subito ustioni sul 30-40 per cento del corpo. Ringraziamo il cielo che le ustioni siano concentrate sulle braccia, sulla schiena e sui capelli, poiché è stato colpito dalle fiamme mentre cercava di fuggire dal locale”. Queste sono le parole di Umberto Marcucci, padre di Manfredi Marcucci, uno dei tre ricoverati al Niguarda dopo l’incendio avvenuto il giorno di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Attualmente, il sedicenne Marcucci è in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Crans Montana: padre sedicenne al Niguarda, mio figlio sta male ma e’ vivo

Crans-Montana, disperso il 16enne Giovanni Tamburi. L'appello; Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, la madre del ragazzo 16enne di Bologna: «Aiutatemi a ritrovare mio figlio, nessuno sa niente»; Tragedia di Crans-Montana, disperso un 16enne genovese, un altro è riuscito a scappare dalle fiamme; Tragedia a Capodanno in Svizzera, anche un genovese tra i dispersi.

