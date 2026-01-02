Oggi, Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, firmerà lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di Protezione civile. Questa misura mira a supportare la comunità di Crans-Montana, colpita dalla tragedia di Capodanno. L’intervento si inserisce in un quadro di solidarietà e collaborazione tra le istituzioni italiane e svizzere, per affrontare le conseguenze dell’evento e garantire assistenza alla popolazione coinvolta.

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, si appresta a firmare oggi lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di Protezione civile a supporto della comunita’ elvetica colpita dalla tragedia di Capodanno di Crans-Montana. La mobilitazione rappresenta uno strumento fondamentale che consente a tutte le strutture di Protezione civile italiane, non solo a quelle delle regioni confinanti, di intervenire con uomini e mezzi. Tale iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare e coordinare le risorse disponibili, comportando la mobilitazione di volontari, mezzi e strutture anche provenienti da altre Regioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Crans-Montana: Musumeci firmera’ oggi stato di mobilitazione nazionale Protezione civile

Leggi anche: Musumeci firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile per la strage di Crans Montana: cosa significa

Leggi anche: **Svizzera: Musumeci, 'sto firmando decreto stato mobilitazione Protezione civile'**

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans-Montana, il ministro Musumeci annuncia a La7 la mobilitazione della protezione civile: cos'è e cosa significa - Il ministro della Protezione civile annuncia misure straordinarie per assistere la Svizzera dopo la strage di Crans- tg.la7.it