Crans-Montana | Musumeci firmera’ oggi stato di mobilitazione nazionale Protezione civile
Oggi, Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, firmerà lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di Protezione civile. Questa misura mira a supportare la comunità di Crans-Montana, colpita dalla tragedia di Capodanno. L’intervento si inserisce in un quadro di solidarietà e collaborazione tra le istituzioni italiane e svizzere, per affrontare le conseguenze dell’evento e garantire assistenza alla popolazione coinvolta.
Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, si appresta a firmare oggi lo stato di mobilitazione nazionale del servizio di Protezione civile a supporto della comunita’ elvetica colpita dalla tragedia di Capodanno di Crans-Montana. La mobilitazione rappresenta uno strumento fondamentale che consente a tutte le strutture di Protezione civile italiane, non solo a quelle delle regioni confinanti, di intervenire con uomini e mezzi. Tale iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare e coordinare le risorse disponibili, comportando la mobilitazione di volontari, mezzi e strutture anche provenienti da altre Regioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
