Crans Montana morto un 17enne italiano nell’incendio | Emanuele era una giovane promessa del golf

Un incendio a Crans Montana ha causato la morte di un ragazzo italiano di 17 anni, Emanuele, emergente talento del golf. Il ministro degli Esteri Tajani, in collegamento da Sion, ha comunicato che altre cinque persone ferite sono ancora in fase di identificazione. La comunità si unisce nel cordoglio per questa tragedia, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incendio.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento da Sion, capitale del canton Vallese, ha spiegato che tra i feriti ricoverati in ospedale ci sono cinque persone non identificate. Si tratta di quattro ragazzi e di una ragazza.

