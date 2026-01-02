Crans-Montana | Ma perché filmavano invece di scappare? quei commenti inopportuni

Durante la cronaca della violenta esplosione a Crans-Montana, si sono diffusi commenti inopportuni chiedendosi perché alcune persone filmassero invece di fuggire. Questa domanda, spesso ripetuta, riflette un atteggiamento che giudica le azioni altrui senza comprenderne le circostanze. È importante analizzare con attenzione i fatti e rispettare il dolore delle vittime, evitando semplificazioni o giudizi affrettati.

C’è una frase che rimbalza ovunque, sotto ogni video e ogni articolo sulla strage di Capodanno a Crans-Montana: “Ma perché invece di scappare facevano i video?” È diventata quasi un ritornello morale, una scorciatoia per sentirsi lucidi, adulti, superiori. Peccato che dentro quella domanda ci sia un enorme rimosso collettivo: siamo stati tutti sedicenni. E molti sembrano averlo dimenticato. A sedici anni il pericolo non è un concetto chiaro, è un’astrazione. Non è “adesso muori”, è “succede qualcosa di strano”. È una cosa che non può davvero succedere a me. E se oggi da adulti ci sembra incomprensibile, è solo perché la memoria è selettiva e indulgente con noi stessi. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

