Come è possibile che un incendio scoppi così rapidamente a Crans Montana? Quella notte, tra neve, musica e brindisi, si stava celebrando l’arrivo del nuovo anno in una delle località alpine più apprezzate d’Europa. Tuttavia, un imprevisto ha colpito questa tranquilla destinazione, lasciando molti con domande sulla dinamica dell’incendio e le cause che lo hanno scatenato in così poco tempo.

Doveva essere una notte di festa, tra neve, musica e brindisi per salutare l’arrivo del nuovo anno in una delle mete alpine più amate d’Europa. In pochi istanti, però, l’atmosfera si è trasformata in un incubo: il locale avvolto dalle fiamme, il buio improvviso, il panico. Una tragedia che ha sconvolto Crans-Montana e che ora impone una ricostruzione attenta, fatta di testimonianze, immagini e interrogativi ancora aperti su come tutto sia potuto degenerare così rapidamente. Crans Montana: cosa è successo? Tutta la ricostruzione della storia. Il conto alla rovescia verso il 2026 era appena terminato quando la serata si è trasformata in terrore puro. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Crans Montana, ma com’è possibile che sia scoppiato un incendio in così pochi minuti?

Leggi anche: Crans Montana, i pannelli sul soffitto in poliuretano e le candele sullo champagne: così è scoppiato l'incendio (che i ragazzi volevano spegnere con le giacche)

Leggi anche: “Una delle candeline nello champagne troppo vicina al soffitto”, così è scoppiato l’incendio nel bar di Crans-Montana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans Montana, feriti « tra gli 80 e i 100 in condizioni critiche». Proseguono le ricerche e il riconoscimento dei morti. La diretta - E' ancora in corso l'identificazione delle circa 40 vittime del devastante incendio in un locale di Crans- ilmessaggero.it