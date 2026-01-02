Crans-Montana l’inchiesta sulla strage | l’incendio partito nel piano sotterraneo del bar Candele sullo champagne o petardo

Un incendio nel piano sotterraneo di un bar a Crans-Montana ha causato danni e preoccupazioni. L’inchiesta si concentra sulle cause, tra cui l’ipotesi che candele accese vicino alle bottiglie di champagne abbiano innescato le fiamme, potenzialmente raggiungendo il soffitto in legno. La ricostruzione degli eventi e le eventuali responsabilità sono al centro delle indagini in corso.

dall’inviato a CRANS-MONTANA (Svizzera) – La prima ipotesi è che a scatenare l’inferno siano state le candele scintillanti sulle bottiglie di champagne che hanno poi raggiunto il soffitto in legno. E in un attimo l’incendio e l’esplosione. Un incidente, dicono le autorità cantonali escludendo un attacco terroristico. Un femo immagine dell'interno del bar del locale Le Constellation nella località sciistica alpina di lusso di Crans-Montana, in Svizzera,1 gennaio 2026 UFFICIO STAMPA POLIZIA CANTONALE DEL VALLESE - NPK Le fiamme nel “bunker” de Le Constellation. L’incendio è scoppiato nel piano sotterraneo del bar e si sarebbe esteso in una dinamica da “flashover”: ossia il passaggio repentino da un rogo localizzato a uno generalizzato, con il calore che si accumula sotto il soffitto e i gas di combustione che si diffondono nello spazio e la temperatura che sale molto rapidamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crans-Montana, l’inchiesta sulla strage: l’incendio partito nel piano sotterraneo del bar. “Candele sullo champagne o petardo” Leggi anche: Come è scoppiato il rogo a Crans-Montana. Testimoni: «Fuoco partito da candele su bottiglie di champagne». La pista del petardo Leggi anche: Crans-Montana, la testimonianza: "Tutto partito dalle candele sulle bottiglie di Champagne" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, l’inchiesta sulla strage: l’incendio partito nel piano sotterraneo del bar. “Candele sullo champagne o petardo” - Le scintille partite dalle bottiglie durante la festa potrebbero aver incendiato il soffi ... quotidiano.net

Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista del Tg La7: "È una strage di ragazzi" (video) - Davanti a certe tragedie si resta a attoniti e smarriti. iltempo.it

Strage di Crans Montana, cos’è successo nel bar dal flashover all’uscita: cause e dinamica della tragedia - Cos'è successo nel bar di Crans Montana dove più esplosioni hanno portato alla morte di oltre 40 persone? virgilio.it

Esplosione di #Capodanno a #CransMontana: lo sgomento di Gustav #Thoeni x.com

Arriva la conferma dei primi italiani coinvolti nell'incendio e nell'esplosione della notte di Capodanno durante i festeggiamenti al «Constellation», un bar frequentato soprattutto da giovanissimi, a Crans-Montana, località sciistica alpina in Svizzera. Sono una ra - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.