Crans-Montana l’esperto | Quei 90 secondi fondamentali per salvarsi da un incendio

In situazioni di incendio, ogni secondo conta. Secondo gli esperti, 90 secondi sono il tempo massimo per mettersi in salvo e ridurre i rischi di conseguenze gravi. Conoscere le tempistiche e le corrette procedure può fare la differenza tra la vita e il pericolo. Un’adeguata preparazione e consapevolezza sono essenziali per affrontare emergenze di questo tipo in modo efficace e sicuro.

Crans-Montana, l'esperto: "Quei 90 secondi fondamentali per salvarsi da un incendio" - Tanto è il tempo necessario, fondamentale, per uscire da un luogo dove è divampato un incendio e riuscire a sopravvivere. reggiotv.it

Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato - Rilevato nel 2015 da Jacques e Jessica Moretti, coppia di francesi che possiedono altri due ristoranti nella zona, può contenere fino a 400 persone e all'interno ha arredi in legno e pelle che hanno f ... msn.com

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Le testimonianze di chi ha perso gli amici e di chi rischia di perdere un figlio. Interviste di Jari Pilati - facebook.com facebook

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h x.com

