Le testimonianze di Crans-Montana raccontano esperienze di emergenza e intervento: soccorritori descrivono le difficoltà di assistere persone in condizioni critiche, spesso senza riuscire a salvarle. Questi racconti offrono uno sguardo diretto sulle sfide affrontate durante le operazioni di soccorso, evidenziando la difficile realtà di chi si trova a intervenire in situazioni di emergenza.

“Ho provato a fare il massaggio cardiaco su una persona, ma non sono riuscito a salvarla e ho dovuto abbandonarla per aiutare chi aveva una possibilità”. “Ho sfondato la porta di emergenza e mi sono caduti addosso dei corpi di ragazzi. Mi imploravano di aiutarli”. “Lì dentro c’erano almeno venti ragazzi italiani, ma solo tra quelli che conosciamo noi”. “Ho pensato: morirò davvero così, in maniera stupida? In realtà non c’era modo di uscirne”. Sono solo alcune delle testimonianze raccolte in queste ore da chi ha visto l’inferno con i suoi occhi, durante la strage di Capodanno a Crans Montana (la cronaca). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, le testimonianze: “Vedevo mani e piedi, mi imploravano di aiutarli”, “Li abbiamo estratti uno dopo l’altro”, “Ho pensato: morirò davvero così?”

