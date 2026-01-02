Crans-Montana le testimonianze | La gente usciva urlando quel locale è una trappola

A Crans-Montana, un incendio ha causato la chiusura di una zona centrale, creando un’atmosfera insolita e silenziosa. Testimoni riferiscono di persone spaventate e di un locale percepito come una trappola. L’incidente ha suscitato preoccupazioni tra residenti e visitatori, mentre le autorità stanno gestendo la situazione. La comunità attende aggiornamenti sulla sicurezza e sulle cause dell’incendio in questa località svizzera.

Crans-Montana (Svizzera), 2 gennaio 2026 - La zona dell’incendio chiusa al traffico, un’atmosfera surreale a Crans-Montana. “Siamo sconvolti, riferisce Michela Ris, deputata svizzera che si trova a Crans-Montana, intervistata dalla tv elvetica – l’atmosfera è pesantissima”. È in particolare in prossimità del centro di supporto della Farnesina che si incontrano i testimoni della tragedia di Capodanno nella cittadina delle alpi elvetiche. Andrea, 18 enne, di Milano, piange. Era al Constellation la notte prima, quella del 30 dicembre. “Non riesco a togliermi di mente l’idea che potevo esserci io là sotto, ma ieri ho preferito fare una festa a casa mia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crans-Montana, le testimonianze: “La gente usciva urlando, quel locale è una trappola” Leggi anche: “È una carneficina, dal locale uscivano ragazzi insanguinati”: le testimonianze da Crans-Montana Leggi anche: Le Constellation, tappa obbligata per i vip a Crans-Montana: storia del bar esclusivo diventato una trappola di fuoco Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La testimonianza da Crans-Montana della milanese Dalia Gubbay: «Ci sono ragazzi giovanissimi che non si trovano. Mia nuora ha visto gente ustionata». Numerose chiamate alla Farnesina; «Ho sentito urla e visto molto sangue», le testimonianze degli italiani a Crans-Montana; Crans-Montana, fuga dall'inferno: «Mi sono detto, davvero morirò così?»; “È una carneficina, dal locale uscivano ragazzi insanguinati”: le testimonianze da Crans-Montana. Crans-Montana, le testimonianze: “La gente usciva urlando, quel locale è una trappola” - Alessandra e Narcis: “Mentre entravamo abbiamo visto tanti che fuggivano, c’è stata una vampata di fuoco dal piano inferiore e siamo scappate” ... quotidiano.net

La testimonianza da Crans-Montana della milanese Dalia Gubbay: «Ci sono ragazzi giovanissimi che non si trovano. Mia nuora ha visto gente ustionata». Numerose chiamate alla ... - Dalia Gubbay, classe 1967, è sotto choc: «Io non ho memoria che sia mai successo niente di simile. corriere.it

«Ho sentito urla e visto molto sangue», le testimonianze degli italiani a Crans-Montana - I racconti dei giovani che hanno descritto il rogo sui social network: «La gente cercava di scappare, ma non c'erano vie d'uscita. avvenire.it

Strage di giovani nel rogo a Crans-Montana: 47 morti, 112 feriti. 6 italiani dispersi, 13 ricoverati x.com

Quarto Grado. . Le parole di un ragazzo che ha aiutato a portare fuori alcuni ragazzi dal locale a Crans-Montana: "C'erano persone svenute sull'uscio della porta". Speciale #QuartoGrado - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.