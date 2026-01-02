Crans-Montana | le sfide per la cura delle ustioni gravi

L’incendio di Crans-Montana nella notte di Capodanno ha causato 47 vittime e circa 115 feriti, tra cui 13 italiani. Questo tragico evento evidenzia le difficoltà e le sfide nella cura delle ustioni gravi, richiedendo interventi specialistici e un’assistenza tempestiva. La gestione di tali emergenze rappresenta un ambito complesso e delicato, fondamentale per migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita delle persone coinvolte.

Il bilancio dell ’ incendio di Crans-Montana nella notte di Capodanno, con 47 vittime accertate e circa 115 feriti, fra cui 13 italiani, accende i riflettori sulle sfide nell’assistenza agli ustionati. Pazienti fragilissimi, alcuni dei quali arrivati dalla Svizzera e assistiti in strutture italiane, che presentano una serie di sfide dal punto di vista dell’assistenza medica. “Il primo problema è legato alla superficie corporea coinvolta: sopra determinate percentuali non si parla più di danni da ustione, ma di malattia da ustione, che comporta una serie di rischi per il paziente”, spiega a Lapresse Alessio Caggiati, già primario Chirurgia plastica Idi Irccs e docente alla Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università Cattolica di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans-Montana: le sfide per la cura delle ustioni gravi Leggi anche: Strage in un bar della località sciistica svizzera di Crans-Montana. Esplosione alla festa di Capodanno, la Farnesina: 40 morti, 100 feriti. «Party per under 17, vittime non identificabili per le gravi ustioni» Leggi anche: Crans-Montana, "intubati e con ustioni": tre ragazzi italiani ricoverati a Milano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Rassegna stampa di venerdì 2 gennaio 2026 a cura di Ernesto Pappalardo - Salernonotizie.it. Crans-Montana, le autorità: “Gravi 100 feriti”. Emanuele Galeppini, 17 anni, prima vittima italiana - Tragedia in un locale del Canton Vallese svizzero per il flashover da candele e un petardo. lastampa.it

Crans-Montana, “tra 80 e 100 feriti” sono “in urgenza assoluta” - Ancora ignoto il numero dei presenti, genitori in attesa di sapere se i figli sono fra i morti o fra i feriti, ma p ... rsi.ch

Da centro di cura frequentato anche da Emily Dickinson Crans-Montana si è trasformata in meta del jet-set internazionale - Il Comune svizzero è stato istituito solo il primo gennaio 2017 con la fusione di quattro municipalità. msn.com

A Crans-Montana, tra le fiamme e il terrore, si è spezzata troppo presto la vita di Emanuele Galeppini, appena sedicenne. Un ragazzo pieno di vita, che aveva davanti a sé un futuro radioso, carico di talento e sogni da realizzare. Era una giovane promessa del - facebook.com facebook

I nomi degli italiani dispersi e feriti nell’inferno di Crans-Montana. Oggi la visita di Tajani x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.