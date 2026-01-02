Crans Montana la trappola nel soffitto | in un lampo candele e poliuretano uccidono mentre i ragazzi cercano di domare le fiamme con le giacche video

Un incidente a Crans Montana ha causato una tragedia in un ambiente seminterrato, dove candele e poliuretano si sono trasformati in pericoli mortali. Durante il tentativo di spegnere le fiamme, i ragazzi hanno affrontato fuoco e fumo, evidenziando i rischi legati a materiali infiammabili in spazi con ventilazione ridotta. Un episodio che sottolinea l’importanza di precauzioni e consapevolezza in situazioni di emergenza.

Il fuoco e il fumo i killer. Candele e poliuretano il possibile combinato disposto di strumenti di morte, in un ambiente seminterrato, con una ventilazione limitata. Ed è così che in una notte di fuoco che ha provocato 47 morti e 115 feriti abbiamo imparato a conoscere termini come il cosiddetto " gocciolamento ardente " e il fatidico flashover: in parole semplici il dramma di una pioggia di fuoco che nel locale Le Constellation cadeva inesorabilmente dall'alto, rendendo impossibile la fuga. E incendiando istantaneamente i vestiti sintetici dei presenti.

CRANS-MONTANA POLIURETANO Crans-Montana, il soffitto mortale: come il poliuretano ha trasformato una festa in una trappola letale - Le scintille delle candele pirotecniche avrebbero innescato una reazione immediata su un rivestimento altamente infiammabile ... statoquotidiano.it

Strage Crans-Montana, la trappola era nel soffitto: perché il poliuretano ha ucciso in pochi minuti - Montana: come il poliuretano e i materiali del soffitto hanno trasformato il locale in una trappola mortale in pochi minuti. msn.com

Una testimonianza che arriva direttamente da Crans-Montana, in Svizzera. #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com

Il materiale dei pannelli fonoassorbenti, le candele sullo champagne, l'effetto flashover: le foto che raccontano gli ultimi istanti prima della strage di Crans-Montana - facebook.com facebook

