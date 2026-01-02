Crans-Montana la testimonianza choc | Cosa ho visto sull' uscio del locale

A Crans-Montana, durante la notte di San Silvestro, un incendio e successive esplosioni hanno interessato il locale “Le Constellation”, coinvolgendo molti giovani. Su “Quarto Grado”, un testimone racconta di aver assistito a eventi drammatici fuori dal locale, dove ha aiutato alcune persone a uscire in sicurezza. Questa testimonianza offre un quadro diretto di quanto accaduto in quella tragica notte presso la località sciistica svizzera.

A “Quarto Grado” la testimonianza di un ragazzo che ha aiutato a portare fuori alcuni ragazzi dal locale di Crans-Montana, località sciistica svizzera, dove la notte di San Silvestro un incendio e una serie di esplosioni hanno distrutto “Le Constellation” durante una festa cui partecipavano anche numerosi giovanissimi. Al momento i media locali riferiscono di 47 morti accertati e oltre un centinaio di feriti, tra cui anche alcuni italiani. Intervistato dall’inviato del programma di cronaca di Rete4, il testimone riferisce con sgomento: “In quel momento non ero l'unico a cercare di aiutare, c'erano altre due persone con me che stavano con delle persone non coscienti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it

