Crans Montana la telefonata dei proprietari dopo il rogo | Cosa è successo qua

Dopo l’incendio che ha colpito il locale Le Constellation a Crans-Montana nella notte di Capodanno, i proprietari hanno chiamato le autorità per chiarimenti. L’incidente ha causato un bilancio tragico e sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza e le cause dell’accaduto. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione i fatti e comprendere le dinamiche dell’incendio in una delle notti più significative dell’anno.

Un bilancio drammatico e molte domande ancora aperte. L’incendio che nella notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, trasformando una festa in tragedia, continua a scuotere l’opinione pubblica mentre le autorità cercano di ricostruire con precisione quanto accaduto. I proprietari del Constellation, una coppia francese composta da Jacques e Jessica Moretti, sarebbero stati contattati da un amico solo intorno alle 5 del mattino. Lui è originario della Corsica, lei della Costa Azzurra. I due avevano rilevato il locale nel 2015 e, nella stessa zona, gestiscono anche altri due ristoranti: “Le Senso” e “Le Vieux Chalet 1978” a Lens, nel Canton Vallese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Rogo di Crans-Montana: ‘Nessuna irregolarità segnalata’, interrogati i proprietari del locale Leggi anche: Le immagini del bar Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, dopo il rogo di Capodanno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Garlasco, l'intercettazione della telefonata tra Alberto Stasi e l'avvocato: il sangue sotto le unghie di Chiara Poggi e il «foruncolino»; Crans-Montana incendio Capodanno 2026: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari de Le Constellation | .it. Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation - Sono sopravvissuti al rogo che ha distrutto il bar e in cui hanno perso la vita almeno 47 persone, perlopiù giovan ... tg24.sky.it

Tragedia di Crans-Montana: chi sono i due proprietari del bar Le Constellation - Jacques e Jessica Moretti sono i due proprietari del bar Le Constellation dove è avvenuta la strage di Crans- notizie.it

Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation - Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie, avevano rilevato Le Constellation nel 2015, allora in stato di abbandono, trasformandolo in un locale molto frequentato ... msn.com

Crans-Montana, il racconto drammatico del calciatore del Pescara sopravvissuto: "Ho visto scene molto dure" x.com

Crans-Montana: autorità a lavoro per identificare le vittime Le autorità svizzere sono a lavoro per identificare le vittime del rogo al bar "Le Constellation" che ha provocato decine di vittime e più di cento feriti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.