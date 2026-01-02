Crans Montana | La Russa al presidio davanti al consolato svizzero a Milano – Video

Ignazio La Russa ha partecipato a un presidio davanti al consolato svizzero a Milano. L'evento, documentato da un video dell’Agenzia Nova, ha visto la presenza di rappresentanti politici e cittadini. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle relazioni tra Italia e Svizzera, con l’obiettivo di approfondire questioni di interesse comune. La partecipazione di La Russa evidenzia l'importanza di dialogo e confronto tra le parti coinvolte.

Crans Montana: Ignazio La Russa ha partecipato al presidio di fronte al consolato svizzero a Milano. Nel video pubblicato dall'Agenzia Nova, si possono vedere le immagini dell'evento.

Incendio Crans-Montana, il testimone: "Sembrava l'inferno" x.com

CRANS MONTANA, NON SI PUÒ MORIRE COSÌ Immenso ed indicibile é il dolore per i morti dell’ incendio di Crans Montana. Un pensiero accorato per le famiglie che attendono notizie, un abbraccio fortissimo a chi sta piangendo per le morti inconsolabili. Da - facebook.com facebook

