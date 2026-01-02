Crans-Montana la prima vittima italiana accertata Ã¨ un campione dello sport Chi Ã¨ Emanuele

Emanuele Galoppini, giovane promessa dello sport italiano, è la prima vittima italiana confermata nella tragedia di Crans-Montana. Il 17enne di Genova, coinvolto nell’incidente, rappresenta un talento in crescita nel panorama sportivo. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità e il mondo dello sport, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Il mondo dello sport italiano è in lutto per la scomparsa di Emanuele Galoppini, il 17enne genovese rimasto coinvolto nella tragedia di Crans-Montana. La notizia ha colpito profondamente anche la Federazione Golf, che ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto e stima, sottolineando come il ragazzo incarnasse non solo talento sportivo ma anche solidi valori umani. Emanuele si trovava nella località svizzera per trascorrere il Capodanno quando la sua giovane vita è stata spezzata. Cresciuto sportivamente sui campi liguri, Galoppini aveva costruito un percorso promettente nel golf, disciplina che praticava con dedizione e passione.

Crans-Montana, Emanuele Galeppini è italiana la prima vittima identificata: chi era - La sua foto è stata pubblicata dalla federazione italiana golf che ha espresso cordoglio per la scomparsa di un "giovane atleta che incarnava passione e valori autentici"

Emanuele Galeppini primo morto italiano a Crans-Montana: 16 anni, era una promessa del golf. Il cordoglio della Federazione - Emanuele Galeppini, golfista italiano di 16 anni, è la prima vittima riconosciuta dell'incendio divampato a Crans Montana, Svizzera

Da ieri le immagini e i racconti che arrivano da Crans-Montana parlano di panico, fumo, fughe disperate e di un incendio che si è propagato in pochi istanti. Il mio pensiero va a chi ha perso un figlio, un amico o un fratello; a chi ora è ricoverato in ospedale

Crans-Montana, strage di Capodanno. Un centinaio di feriti in condizioni critiche, nel bar anche tredicenni

